«Ъ»: Минэкономразвития потребовало сократить список неисправностей автомобилей
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение ведомства.
В министерстве отметили «необоснованность» наказания за нефункционирующую антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар.
Как подчёркивается, данные неисправности напрямую не создают угрозу безопасности дорожного движения, а положения проекта документа «избыточны и вызывают необоснованные расходы».
В апреле сообщалось, что в МВД подготовили проект новых правил дорожного движения (ПДД), которые вступят в силу весной 2022 года.
В соответствии с новыми правилами, водители могут получить штраф за использование шипованных покрышек летом, защитные пленки на стёклах фар, а также за повреждения на бампере.