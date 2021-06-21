«Ъ»: Минэкономразвития потребовало сократить список неисправностей автомобилей

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Министерство экономического развития России не поддержало проект МВД о расширении перечня технических неисправностей транспортных средств, за выявление которых предлагается ввести штрафы.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение ведомства.

В министерстве отметили «необоснованность» наказания за нефункционирующую антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар.

Как подчёркивается, данные неисправности напрямую не создают угрозу безопасности дорожного движения, а положения проекта документа «избыточны и вызывают необоснованные расходы».

В апреле сообщалось, что в МВД подготовили проект новых правил дорожного движения (ПДД), которые вступят в силу весной 2022 года.

В соответствии с новыми правилами, водители могут получить штраф за использование шипованных покрышек летом, защитные пленки на стёклах фар, а также за повреждения на бампере.

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