«Коммерсантъ»: МВД подготовило проект новых правил дорожного движения

В МВД России подготовили проект новых правил дорожного движения (ПДД), которые вступят в силу весной 2022 года.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект новых ПДД.

По информации издания, ГИББД собирается расширить список технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Так, водители могут получить штраф за использование шипованных покрышек летом, защитные пленки на стёклах фар, а также за повреждения на бампере.

К тому же нарушением будет считаться отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, установка в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», которые выступают за линию бампера.

Уточняется, что нарушители будут наказываться штрафами в размере от 500 рублей до лишения прав.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) упростят порядок взысканий по небольшим штрафам за нарушение правил дорожного движения без исполнительного производства.