В России упростят взыскание мелких штрафов за нарушение ПДД

Министерство юстиции России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) упростят порядок взысканий по небольшим штрафам за нарушение правил дорожного движения без исполнительного производства, заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

Как сообщает РИА Новости, Чуйченко назвал «введение упрощённого порядка исполнения требований по штрафам за правонарушения в области дорожного движения» одной из «основных задач по ФССП» на текущий год.

«Введение упрощённого механизма позволит обеспечить централизованное исполнение центральным аппаратом службы судебных приставов более 30 миллионов исполнительных производств, возбуждённых на основании постановлений ГИБДД», — отметил глава ведомства.

Это позволит на треть уменьшить нагрузку на территориальные органы службы.

В 2020 году Чуйченко предложил не повышать штрафы в новом Кодексе об административных правонарушениях.