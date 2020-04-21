Минюст предложил не повышать штрафы в новом КоАП

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Министерство юстиции России предложило отказаться от повышения штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Минюст предложил не повышать штрафы в новом КоАП
  • © Министерство юстиции Российской Федерации

Как отмечается, данный вопрос обсуждался 20 апреля на видеоконференции под руководством министра юстиции Константина Чуйченко с участием представителей Госдумы, Совфеда, Генпрокуратуры, федеральных органов исполнительной власти.

Во избежание роста нагрузки на граждан и бизнес Минюстом было предложено сохранить размеры административных штрафов в пределах, установленных действующим КоАП, говорится в сообщении.

В феврале премьер-министр Михаил Мишустин назвал штрафные санкции для автомобилистов, предлагаемые новым проектом, непосильными.

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