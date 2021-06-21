Эксперт назвал возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России
По его словам, в эту волну коронавирусная инфекция распространяется быстрее.
Эксперт добавил, что всплеск заболеваемости по прогнозам должен был прийтись на весну, но сдвинулся на лето.
«Однако, будет ли ещё один всплеск — зависит от темпов вакцинации. Также сыграет роль число людей, которые уже переболели вирусом», — цитирует РИА Новости Тавадяна.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 лучше, чем заболеть.