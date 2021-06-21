Эксперт назвал возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут в течение трёх недель, спустя два месяца стоит ожидать падения заболеваемости. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, в эту волну коронавирусная инфекция распространяется быстрее.

Эксперт добавил, что всплеск заболеваемости по прогнозам должен был прийтись на весну, но сдвинулся на лето.

«Однако, будет ли ещё один всплеск — зависит от темпов вакцинации. Также сыграет роль число людей, которые уже переболели вирусом», — цитирует РИА Новости Тавадяна.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 лучше, чем заболеть.