Специалист предупредила о возможном ускоренном распространении COVID-19

В России ещё мало вакцинированных от коронавируса людей, поэтому инфекция будет распространяться «ещё быстрее и проще», считает руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская. Такое мнение она выразила в эфире телеканала «Россия 1».

«Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых ещё остались антитела, она небольшая... Это значит, что он будет распространяться ещё быстрее, проще будет распространяться», — приводит её слова РИА Новости.

Сперанская пояснила, что единственное спасение в данной ситуации — это «привить достаточное количество населения, чтобы новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться».

Как ранее заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, индийский штамм коронавируса быстро переходит от лёгкой формы к тяжёлым последствиям COVID-19.