В ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека

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В результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Владивосток — Хабаровск погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.
В ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В результате дорожного происшествия в автомобиле Toyota Vitz погибли три человека, один из них ребёнок 2015 года рождения, погиб пассажир в автомобиле Subaru Impreza, также четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ГИБДД по Хабаровскому краю.

По предварительным данным, один из автомобилей занесло, и его выбросило на полосу встречного движения, там и произошло столкновение.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при ДТП с грузовиком в Волгоградской области.

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