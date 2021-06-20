В ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека

В результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Владивосток — Хабаровск погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.

«В результате дорожного происшествия в автомобиле Toyota Vitz погибли три человека, один из них ребёнок 2015 года рождения, погиб пассажир в автомобиле Subaru Impreza, также четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ГИБДД по Хабаровскому краю.

По предварительным данным, один из автомобилей занесло, и его выбросило на полосу встречного движения, там и произошло столкновение.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при ДТП с грузовиком в Волгоградской области.