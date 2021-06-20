Власти возместят нанесённый подтоплением в Крыму ущерб
- РИА Новости
«Ситуация будет тщательно проанализирована, после чего будут предприняты необходимые шаги для преодоления её последствий, в частности возмещения вреда», — приводит РИА Новости её слова.
Ковитиди отметила, что местные власти полностью контролируют ситуацию.
«Крым системно преодолевает последствия стихии, уже полностью восстановлено энергоснабжение после аномальных дождей», — добавила сенатор.
Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что ситуация с подтоплениями в Керчи нормализуется, вода ушла с улиц города.