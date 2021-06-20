Быстрицкий назвал Лысенко человеком-эпохой
- РИА Новости
«Анатолий Григорьевич — один из самых светлых людей российского телевидения, человек-эпоха, создавший очень много программ прекрасных, молодёжных... Человек удивительной творческой фантазии. Я думаю, что многое в современном российском телевидении сделал Анатолий Григорьевич Лысенко. Глупо, наверное, говорить, что самый-самый-самый, но один из самых-самых-самых — это совершенно точно. Это становление российского телевидения, независимого, свободного начала 1990-х — без Лысенко это было бы немыслимо», — подчеркнул Быстрицкий.
О смерти тележурналиста, гендиректора Общественного телевидения России (ОТР) Анатолия Лысенко стало известно 20 июня.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Лысенко.