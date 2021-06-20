Депздрав Москвы: единицы попадают в больницы после вакцинации
- РИА Новости
«Случаи заболевания коронавирусом после вакцинации есть, как и после любой другой прививки. Но подавляющее большинство в этом случае болеют легко или вообще без симптомов. Лишь единицы попадают после вакцинации в больницы, в основном это те, кто не закончил вакцинацию вторым компонентом», — сказали в пресс-службе.
Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, люди, которые сделали прививку от коронавируса, могут заболеть новым, более агрессивным штаммом в том случае, если у них упали титры или снизился иммунитет.
Он отметил, что поэтому наблюдаются заболевания у тех, кто сделал прививку.