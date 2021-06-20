Собянин рассказал о ситуации с индийским штаммом коронавируса в Москве
- АГН «Москва»
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По его словам, для борьбы с индийским вариантом коронавируса уровень иммунитета должен быть в два раза выше по сравнению с уханьским (первоначальным вариантом COVID-19. — RT).
«Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее столичный мэр заявил, что для образования «щита» от коронавируса в Москве необходима массовая вакцинация от инфекции в кратчайшие сроки, а также соблюдение санитарных требований.