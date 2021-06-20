ТАСС: МВД проводит проверку по факту смерти полицейского в Москве

Полиция начала проверку по факту смерти полицейского, тело которого нашли рядом со зданием посольства Туркменистана в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как отметили в пресс-службе, 20 июня в 05:02 мск в службу «02» от граждан поступило сообщение о ранении полицейского.

«Прибывшими по адресу: Филипповский пер., д. 22, сотрудниками полиции в пункте постовой охраны было обнаружено тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции, который, по предварительной информации, покончил с собой», — сообщили в МВД.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, пишет агентство.