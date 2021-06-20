Более 80 человек эвакуировали из-за пожара в роддоме в Нижневартовске

Короткая ссылка
Более 80 человек, в том числе около 60 детей и женщин, эвакуировали из роддома в Нижневартовске, где обнаружили очаг возгорания. Об этом сообщили в городской администрации.
Более 80 человек эвакуировали из-за пожара в роддоме в Нижневартовске
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Отмечается, что примерно в 05:00 по местному времени экстренные службы получили сообщение о задымлении в перинатальном центре. Уточняется, что к моменту прибытия пожарных работники роддома успели эвакуировать коллег и пациентов.

«Всего эвакуированы 30 детей, 23 женщины после операций, десять беременных, 23 работника. На момент прибытия происходило задымление на первом этаже. После проведённой разведки обнаружили очаг пожара в кабинете архива. Там происходило тление бумаги на площади 1,5 кв. м», — говорится в сообщении.

В ночь на 9 июня в отделении анестезиологии и реанимации рязанской клинической больницы имени Н.А. Семашко произошло возгорание, в результате чего из-за отравления угарным газом погибли три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить