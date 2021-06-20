Более 80 человек эвакуировали из-за пожара в роддоме в Нижневартовске
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Отмечается, что примерно в 05:00 по местному времени экстренные службы получили сообщение о задымлении в перинатальном центре. Уточняется, что к моменту прибытия пожарных работники роддома успели эвакуировать коллег и пациентов.
«Всего эвакуированы 30 детей, 23 женщины после операций, десять беременных, 23 работника. На момент прибытия происходило задымление на первом этаже. После проведённой разведки обнаружили очаг пожара в кабинете архива. Там происходило тление бумаги на площади 1,5 кв. м», — говорится в сообщении.
В ночь на 9 июня в отделении анестезиологии и реанимации рязанской клинической больницы имени Н.А. Семашко произошло возгорание, в результате чего из-за отравления угарным газом погибли три человека.