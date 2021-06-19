В Москве ликвидировали открытое горение на складе пиротехники

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В Москве на складе пиротехники на Лужнецкой набережной ликвидировали открытое горение. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по Москве.
В Москве ликвидировали открытое горение на складе пиротехники
  • РИА Новости

«Ликвидация открытого горения в 21:29», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно о локализации пожара.

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о пострадавших при пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной.

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