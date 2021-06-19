Заммэра Москвы рассказал о ситуации с койками для больных COVID-19 в столице
- РИА Новости
«Вместе с нашими коллегами из социального комплекса под руководством мэра Москвы мы занимаемся этой задачей: создаём дополнительные койко-места, ставим установки по подаче кислорода», — цитирует РИА Новости Бирюкова.
Он сообщил, что «в данном случае и эта работа продолжается, с учётом той сложной ситуации, которая в городе складывается».
«У нас достаточно большое количество койко-мест, но мы думаем о том, что ситуация может быть сложнее, поэтому к этому готовимся уже сегодня. По поручению наших коллег мы этой темой, техническим оборудованием, уже занимаемся», — добавил заммэра.
Ранее сообщалось, что за сутки в Москве выявили 9120 случаев коронавируса.
Как ранее сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.