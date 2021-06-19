В Минэнерго сообщили о восстановлении энергоснабжения в Крыму

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В Минэнерго России сообщили о восстановлении энергоснабжения потребителей в Крыму. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
В Минэнерго сообщили о восстановлении энергоснабжения в Крыму
  • РИА Новости

Отмечается, что «под контролем Минэнерго России восстановлено электроснабжение потребителей в Республике Крым, где из-за непогоды происходили отключения в электросетях».

«С 17 июня из-за грозы и ливней происходили отключения в распределительных сетях 6—10 кВ (ГУП РК «Крымэнерго»). 19 июня в 18:00 восстановительные работы в сетях 6—10 кВ и 0,4 кВ завершены, всем потребителям подано напряжение», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксёнов поручил в сжатые сроки восстановить инфраструктуру пострадавших от подтопления городов и районов полуострова.

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