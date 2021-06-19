Губернатор Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при жёсткой посадке L-410

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал о состоянии пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта L-410.

«В областном Центре охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком находятся 11 спортсменов, пять из них в реанимации, все прооперированы. Помощь оказывается в полном объёме», — цитирует ТАСС Цивилёва.

Он сообщил, что «шесть человек находятся в обычных палатах, их состояние гораздо лучше».

«Ещё два человека после осмотра от госпитализации отказались, и двое находятся в Кемерово — в городской больнице №3. Я поеду посмотрю их в том числе», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что военная прокуратура организовала проверку по факту жёсткой посадки самолёта L-410 в Кузбассе.