Губернатор Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при жёсткой посадке L-410

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал о состоянии пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта L-410.
Губернатор Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при жёсткой посадке L-410
  • РИА Новости

«В областном Центре охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком находятся 11 спортсменов, пять из них в реанимации, все прооперированы. Помощь оказывается в полном объёме», — цитирует ТАСС Цивилёва.

Он сообщил, что «шесть человек находятся в обычных палатах, их состояние гораздо лучше».

«Ещё два человека после осмотра от госпитализации отказались, и двое находятся в Кемерово — в городской больнице №3. Я поеду посмотрю их в том числе», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что военная прокуратура организовала проверку по факту жёсткой посадки самолёта L-410 в Кузбассе.

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