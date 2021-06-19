В МЧС России заявили, что к тушению пожара на Лужнецкой набережной в Москве привлекли авиацию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МАЦ.

«По сообщению пресс-службы Департамента ГОЧСиПБ, 19 июня два пожарных вертолёта Московского авиационного центра вылетели по адресу Лужнецкая набережная, 2/4, строение 4», — заявили в ведомстве.



Отмечается, что для ликвидации огня вертолёты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно.

Ранее сообщалось, что на Лужнецкой набережной в Москве произошло возгорание на складе пиротехники. Поступали сообщения о множественных взрывах.

Позднее в МЧС уточнили детали пожара на Лужнецкой набережной в Москве.