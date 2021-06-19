В МЧС уточнили детали пожара на Лужнецкой набережной в Москве

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В пресс-службе МЧС России рассказали подробности о пожаре на Лужнецкой набережной в Москве.
В МЧС уточнили детали пожара на Лужнецкой набережной в Москве
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«В 17:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4, где, по предварительной информации, происходит возгорание в одноэтажном здании. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сказал представитель ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Лужнецкой набережной в Москве произошло возгорание на складе пиротехники. Поступали сообщения о множественных взрывах.

30 мая в Омске произошёл пожар на двух складах общей площадью более 3 тыс. кв. м. 

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