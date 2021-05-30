В Омске произошёл крупный пожар на двух складах

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В Омске произошёл пожар на двух складах общей площадью более 3 тыс. кв. м. В тушении пожара задействованы 105 человек, 21 единица техники и пожарный поезд. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
В Омске произошёл крупный пожар на двух складах
  • РИА Новости

«Горит и трава, и два склада. Есть угроза ещё двум стоящим зданиям складов. (Размер горящих складов) 100 на 30 м и 10 на 15 м», — заявили в МЧС.

По данным МЧС, до прибытия пожарных были эвакуированы восемь человек. Информации о пострадавших нет.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре на складе в Ростове-на-Дону.

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