В Омске произошёл крупный пожар на двух складах

В Омске произошёл пожар на двух складах общей площадью более 3 тыс. кв. м. В тушении пожара задействованы 105 человек, 21 единица техники и пожарный поезд. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Горит и трава, и два склада. Есть угроза ещё двум стоящим зданиям складов. (Размер горящих складов) 100 на 30 м и 10 на 15 м», — заявили в МЧС.

По данным МЧС, до прибытия пожарных были эвакуированы восемь человек. Информации о пострадавших нет.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре на складе в Ростове-на-Дону.