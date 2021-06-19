Путин призвал уделить особое внимание очистке рек в России

Российский лидер Владимир Путин во время выступления на XX съезде партии «Единая Россия» призвал уделить особое внимание очистке рек и внутреннего моря страны.

«Предлагаю дополнительно выделить порядка 20 млрд рублей на очистку рек и нашего территориального моря, внутреннего моря России, в том числе на подъём затонувших судов, которые загрязняют акватории наших рек», — заявил он.

Также он отметил, что соответствующие средства должны пойти на консервацию и очистку выработанных месторождений, старых нефтегазовых скважин.

Ранее гидролог, специалист по использованию водных ресурсов Михаил Болгов в беседе с Nation News оценил ситуацию с запасами воды в России.