Путин призвал уделить особое внимание очистке рек в России

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Российский лидер Владимир Путин во время выступления на XX съезде партии «Единая Россия» призвал уделить особое внимание очистке рек и внутреннего моря страны.
Путин призвал уделить особое внимание очистке рек в России
  • РИА Новости

«Предлагаю дополнительно выделить порядка 20 млрд рублей на очистку рек и нашего территориального моря, внутреннего моря России, в том числе на подъём затонувших судов, которые загрязняют акватории наших рек», — заявил он.

Также он отметил, что соответствующие средства должны пойти на консервацию и очистку выработанных месторождений, старых нефтегазовых скважин.

Ранее гидролог, специалист по использованию водных ресурсов Михаил Болгов в беседе с Nation News оценил ситуацию с запасами воды в России.

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