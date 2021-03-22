Гидролог оценил ситуацию с запасами воды в России

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Гидролог, специалист по использованию водных ресурсов Михаил Болгов оценил ситуацию с запасами воды в России.
Гидролог оценил ситуацию с запасами воды в России
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«У нас в год формируется примерно 4,2 тыс. кубометров воды. Россия на втором месте в мире по запасам после Бразилии. Но сложность в том, что водные ресурсы у нас в основном формируются в Сибири и на Дальнем Востоке, а промышленность и народ, который их потребляет, находятся в европейской части страны», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в последнее время большие средства вкладываются в реконструкцию очистных сооружений, много средств запланировано на нацпроект «Экология», в том числе на решение водных вопросов.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз относительно потепления в России.

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