Число повторных случаев COVID-19 в Москве возросло в два раза

За последние две недели число случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве возросло в два раза.

Об этом в интервью ТАСС заявила заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы наблюдаем за пациентами и после завершения болезни. И, к сожалению, видим повторные случаи заболевания коронавирусом. По данным единой цифровой платформы, за последние две недели повторная заболеваемость вирусом увеличилась в два раза», — сказала она.

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве выявили 9120 случаев коронавируса.

В целом в России сегодня зафиксировали самый большой прирост заболевших за период с января — 17 906 новых случаев COVID-19 за сутки.

Как ранее сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.