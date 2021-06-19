Число повторных случаев COVID-19 в Москве возросло в два раза
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- АГН «Москва»
Об этом в интервью ТАСС заявила заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы наблюдаем за пациентами и после завершения болезни. И, к сожалению, видим повторные случаи заболевания коронавирусом. По данным единой цифровой платформы, за последние две недели повторная заболеваемость вирусом увеличилась в два раза», — сказала она.
Ранее сообщалось, что за сутки в Москве выявили 9120 случаев коронавируса.
В целом в России сегодня зафиксировали самый большой прирост заболевших за период с января — 17 906 новых случаев COVID-19 за сутки.
Как ранее сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.