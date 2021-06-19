Первый замминистра обороны вручил медали выпускникам академии РВСН

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Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов вручил медали выпускникам Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого.
Первый замминистра обороны вручил медали выпускникам академии РВСН
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«Уверен, что нынешнее поколение офицеров-ракетчиков продолжит славные традиции российского воинства — традиции побед, и с достоинством займёт своё место в рядах офицерского корпуса Вооружённых cил России», — заявил Цаликов.

Он передал выпускникам поздравление от министра обороны России и вручил отличникам золотые медали.

В этом году академия выпустила более 240 офицеров.

Ранее стало известно, что курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова в Севастополе пройдут практику в Калужской области.

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