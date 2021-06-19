Первый замминистра обороны вручил медали выпускникам академии РВСН

Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов вручил медали выпускникам Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого.

«Уверен, что нынешнее поколение офицеров-ракетчиков продолжит славные традиции российского воинства — традиции побед, и с достоинством займёт своё место в рядах офицерского корпуса Вооружённых cил России», — заявил Цаликов.

Он передал выпускникам поздравление от министра обороны России и вручил отличникам золотые медали.

В этом году академия выпустила более 240 офицеров.

Ранее стало известно, что курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова в Севастополе пройдут практику в Калужской области.