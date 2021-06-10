Курсанты Нахимовского училища пройдут практику в Калужской области

Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова в Севастополе пройдут практику в Калужской области.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Впервые в истории училища курсанты-подводники этим летом будут проходить стажировку в городе Обнинске Калужской области на базе учебного центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», — заявили в пресс-службе Черноморского флота.

Стажировка намечена на период с середины июля до начала августа.

Курсанты также будут стажироваться на кораблях ЧФ. Практика запланирована на конец июня — середину июля.

Ранее «Крыминформ» передавал, что экипажи самолётов авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов во время тренировочных полётов.