Курсанты Нахимовского училища пройдут практику в Калужской области

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Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова в Севастополе пройдут практику в Калужской области.
Курсанты Нахимовского училища пройдут практику в Калужской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Впервые в истории училища курсанты-подводники этим летом будут проходить стажировку в городе Обнинске Калужской области на базе учебного центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», — заявили в пресс-службе Черноморского флота.

Стажировка намечена на период с середины июля до начала августа.

Курсанты также будут стажироваться на кораблях ЧФ. Практика запланирована на конец июня — середину июля.

Ранее «Крыминформ» передавал, что экипажи самолётов авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов во время тренировочных полётов.

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