В медучреждения Кубани поступили 14 человек после ДТП с автобусом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, авария с участием двух автомобилей и рейсового автобуса, который съехал в кювет и опрокинулся на крышу, произошла на 21-м километре трассы Славянск — Петровская. В салоне автобуса находились 32 человека.
«В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 14 человек для осмотра. Точное количество пострадавших устанавливается. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.