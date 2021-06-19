В медучреждения Кубани поступили 14 человек после ДТП с автобусом

Короткая ссылка
После ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом в Краснодарском крае 14 человек были доставлены в местные медучреждения, полиция проводит проверку по факту случившегося.
В медучреждения Кубани поступили 14 человек после ДТП с автобусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, авария с участием двух автомобилей и рейсового автобуса, который съехал в кювет и опрокинулся на крышу, произошла на 21-м километре трассы Славянск — Петровская. В салоне автобуса находились 32 человека.

«В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 14 человек для осмотра. Точное количество пострадавших устанавливается. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить