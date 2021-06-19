В медучреждения Кубани поступили 14 человек после ДТП с автобусом

После ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом в Краснодарском крае 14 человек были доставлены в местные медучреждения, полиция проводит проверку по факту случившегося.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, авария с участием двух автомобилей и рейсового автобуса, который съехал в кювет и опрокинулся на крышу, произошла на 21-м километре трассы Славянск — Петровская. В салоне автобуса находились 32 человека.

«В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 14 человек для осмотра. Точное количество пострадавших устанавливается. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.