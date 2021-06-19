СК возбудил дело по факту крушения самолёта L-410 в Кузбассе

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК России) после крушения самолёта L-410 в Кемеровской области.

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации на место происшествия направлены следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейший ход расследования поставлен на контроль.

В СК также сообщили, что на данный момент известно, что в результате происшествия четыре человека погибли, отметив, что сведения о других пострадавших уточняются.

Ранее руководитель регионального отделения ДОСААФ России в Кемеровской области Виктор Шемоханов сообщил, что в результате крушения L-410 погибли девять человек.

19 июня в 06:17 мск экипаж самолёта доложил об отказе одного из двигателей. Во время снижения лайнер столкнулся с лесным массивом и совершил жёсткую посадку.