ДОСААФ приостановит все полёты самолётов L-410 после ЧП в Кузбассе

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Все полёты самолётов типа L-410 будут приостановлены ДОСААФ после жёсткой посадки воздушного судна в Кемеровской области.
ДОСААФ приостановит все полёты самолётов L-410 после ЧП в Кузбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы организации.

«По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полёты самолётов типа L-410 приостановлены до окончания расследования», — сказал он.

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая поломка. В результате инцидента погибли два пилота, один инструктор и один парашютист.

В 06:17 мск 19 июня экипаж самолёта доложил об отказе одного из двигателей, а во время снижения лайнер столкнулся с лесным массивом.

Руководитель регионального отделения ДОСААФ России в Кемеровской области Виктор Шемоханов ранее заявил, что потерпевший крушение самолёт L-410 был исправен.

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