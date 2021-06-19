ДОСААФ приостановит все полёты самолётов L-410 после ЧП в Кузбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы организации.
«По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полёты самолётов типа L-410 приостановлены до окончания расследования», — сказал он.
По предварительной информации, причиной крушения стала техническая поломка. В результате инцидента погибли два пилота, один инструктор и один парашютист.
В 06:17 мск 19 июня экипаж самолёта доложил об отказе одного из двигателей, а во время снижения лайнер столкнулся с лесным массивом.
Руководитель регионального отделения ДОСААФ России в Кемеровской области Виктор Шемоханов ранее заявил, что потерпевший крушение самолёт L-410 был исправен.