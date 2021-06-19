Власти Ялты сообщили о сходе селей в регионе
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Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Сошли селевые потоки: пгт Голубой залив, п. Ореанда, Ливадия-2, ул. Курчатова, Бахчисарайское шоссе, трасса Гончарное — Ялта, Гурзуф, пгт Кореиз... Подача воды во всём городском округе приостановлена. Водоотведение осуществляется в штатном режиме», — написала она.
Из-за последствий обильных дождей в регионе 235 абонентов остаются отключёнными от газоснабжения. Число пострадавших из-за подтоплений в Ялте возросло до 18, один человек пропал.
По состоянию на утро 19 июня спасатели эвакуировали 608 человек, ещё 90 находятся в пунктах временного размещения.