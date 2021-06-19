Минтранс предложил проверять пассажиров по сертификату о вакцинации

Министерство транспорта направило российским авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность верификации пассажиров по сертификату о вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщает РБК.

В документе сообщается, что данные о вакцинации пассажиров должны браться с портала госуслуг. Поручение о проверке пассажиров по сертификату о вакцине сделала российский вице-премьер Татьяна Голикова.

В авиасфере заявили, что вопрос пока обсуждается, решение ещё не принято.

Отмечается, что новое правило о предоставлении пассажирами справки о получении вакцины от COVID-19 может быть распространено на все виды транспорта.

Ранее Голикова заявила, что в России 19,7 млн человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса.





