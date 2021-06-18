В Ялте сняли запрет на въезд
- globallookpress.com
«Въезд в город Ялту и транзитный проезд осуществляются без ограничений. Погодные условия не повлияли на работу авиа- и ж/д транспорта: всё работает также в штатном режиме», — говорится в сообщении.
При этом в министерстве отметили, что «есть объективные сложности», но «в короткие сроки эти территории вновь будут комфортными для отдыха».
«Крымские отели и санатории после сильных дождей работают в штатном режиме», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что власти Ялты полностью перекрыли проезд в центр курортного города из-за подтопления в результате продолжительных дождей.