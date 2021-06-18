Воробьёв рассказал о ситуации с койками для больных COVID-19 в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации с койками для больных COVID-19 в Подмосковье.
Воробьёв рассказал о ситуации с койками для больных COVID-19 в Подмосковье
  • Reuters

«У нас на максимуме (заболеваемости) было порядка 19 тыс. коек, сейчас — 12,5 тыс. Думаю, что мы до 15 тыс. точно дойдём. Будем смотреть по дальнейшей динамике госпитализации. Но нужно сделать всё, чтобы уйти от локдауна, мы не можем безгранично койки разворачивать», — цитирует РИА Новости Воробьёва.

Ранее телеканал «360» сообщал, что прививку от коронавируса в многофункциональных центрах Московской области сделали более 27 тыс. человек за четыре месяца. Вакцинация проходит в мобильных и стационарных пунктах.

Согласно данным на 18 июня, в России за сутки зарегистрировали 17 262 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране возросло до 5 281 309.

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