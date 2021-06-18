Голикова напомнила о схожести симптомов коронавируса и простуды

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Симптомы заболевания коронавирусом могут проявляться в виде насморка, боли в горле и головной боли, напомнила во время брифинга вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова напомнила о схожести симптомов коронавируса и простуды
  • РИА Новости

«Сейчас, с учётом преобладания на территории Москвы и Московской области нового штамма, мы видим, что публикуют западные учёные, это очень простые симптомы заболевания: это насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И всё. По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда ещё хуже — антибиотики принимают, потому что симптомы схожи при простудном заболевании. По сути, запускают процесс развития заболевания, не различая, что это — обычная простуда или ковид», — сказала Голикова.

Вице-премьер призвала обращаться к врачу при первых симптомах заболевания.

Наблюдения последних дней показывают, что молодые люди не обращаются к врачу, при этом за три-четыре дня запускается сложный механизм развития заболевания, добавила она.

Как ранее отметила Голикова, в 70 государствах, в том числе и на территории России, резко возрастает доля индийского штамма, который получил название «дельта».

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