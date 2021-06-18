Голикова назвала мутацию коронавируса причиной роста заболеваемости в России

Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России за последние пять дней составил 34,4%, причиной этого стало несоблюдение гражданами ограничительных мер, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Второй причиной является мутация штаммов вируса, добавила она.

«Сейчас на территории мира, 70 государств, и на территории Российской Федерации резко возрастает доля индийского штамма, который получил название «дельта», — сказала Голикова.

Она подчеркнула, что этот штамм обладает более высокой контагиозностью по отношению к тем, которые наблюдались ранее.

«Инфицированность этим штаммом в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых — до 40%», — подчеркнула вице-премьер.

Также Голикова рассказала, что в России первым компонентом вакцины от коронавируса привито 19,7 млн человек, обоими компонентами — 16,1 млн человек.