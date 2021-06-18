Голикова назвала мутацию коронавируса причиной роста заболеваемости в России
- Reuters
Второй причиной является мутация штаммов вируса, добавила она.
«Сейчас на территории мира, 70 государств, и на территории Российской Федерации резко возрастает доля индийского штамма, который получил название «дельта», — сказала Голикова.
Она подчеркнула, что этот штамм обладает более высокой контагиозностью по отношению к тем, которые наблюдались ранее.
«Инфицированность этим штаммом в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых — до 40%», — подчеркнула вице-премьер.
Также Голикова рассказала, что в России первым компонентом вакцины от коронавируса привито 19,7 млн человек, обоими компонентами — 16,1 млн человек.