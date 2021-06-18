Воробьёв рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Подмосковье.

«С вакцинацией на этой неделе всё радикально изменилось, и у нас, и в Москве. Мы в три, в четыре раза выросли по записи, вакцинация идёт очень активно. Спасибо Минздраву, мы получили очень заметную дозу — 225 тыс. вакцин, в понедельник-вторник ещё получаем вакцины», — цитирует РИА Новости Воробьёва.

Ранее телеканал «360» сообщал, что прививку от коронавируса в многофункциональных центрах Московской области сделали более 27 тыс. человек за четыре месяца. Вакцинация проходит в мобильных и стационарных пунктах.

Согласно данным на 18 июня, в России за сутки зарегистрировали 17 262 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране возросло до 5 281 309.