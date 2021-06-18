Россия возобновит авиасообщение с США, Италией и Болгарией

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Россия с 28 июня возобновит авиасообщение с восемью странами по некоторым маршрутам. Страны, о которых идёт речь, — США, Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия, Кипр и Северная Македония.
Россия возобновит авиасообщение с США, Италией и Болгарией
  • РИА Новости

«Принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе с ограничениями по количеству рейсов с Соединёнными Штатами (Москва — Вашингтон и Москва — Нью-Йорк), Королевством Бельгия по маршруту Москва — Брюссель», — сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.

Кроме того, оперштабом предложено возобновить авиасообщение с Болгарией по маршрутам Москва — София, Москва — Варна, Москва — Бургас.

Также принято решение возобновить сообщение с Иорданией по маршрутам Москва — Оман и Москва — Акаба, с Ирландией — по маршруту Москва — Дублин.

С Италией предложено возобновить сообщение по маршрутам Москва — Рим, Москва — Милан, Москва — Венеция и Москва — Неаполь. С Республикой Кипр — по маршрутам Москва — Ларнака и Москва — Пафос.

Авиационное сообщение с Северной Македонией предложено восстановить по маршруту Москва — Скопье.

18 июня Голикова сообщила, что Россия восстанавливает полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня.

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