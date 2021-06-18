В Петербурге на 634 объектах торговли и общепита проверили соблюдение санитарных норм

В Санкт-Петербурге с 11 по 17 июня на 634 объектах торговли и общепита проверили выполнение противоэпидемических требований. Ежедневные рейды прошли по поручению губернатора города Александра Беглова.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом проинспектировали 634 объекта торговли, общепита и предоставления услуг в десяти районах города. Проверили 20 торговых центров, а также Василеостровский продовольственный рынок. Рейды провели по городским магазинам и кафе.

Специалисты выявили 41 нарушение, опечатали три торговых центра — «Фиолент», «Остров» и «Солнечный», а также девять точек общепита.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области стали строже следить за соблюдением гражданами масочного режима.