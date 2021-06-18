В Петербурге рассказали о ситуации с COVID-19

В Санкт-Петербурге, по данным оперативного штаба, за сутки количество смертей от коронавируса увеличилось на 29,5%.

Об этом сообщает kp.ru.

«На 18 июня в Петербурге зарегистрировано 79 новых смертей от коронавируса. Днём ранее их было 61», — рассказали в оперштабе.

Заболеваемость COVID-19 увеличилась на 2,5%. За последние сутки в городе зафиксировали 970 новых случаев инфицирования. Выздоровели 1455 пациентов.

За всё время пандемии число заболевших достигло 455 340, из них вылечились 426 877 человек, скончались 15 202.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.