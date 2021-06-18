В Совете матерей рассказали о программе сельской ипотеки

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Глава Совета матерей России Татьяна Буцкая предложила молодым семьям в качестве решения жилищной проблемы программу сельской ипотеки.
В Совете матерей рассказали о программе сельской ипотеки
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Какой опрос ни проведи на тему «Что вам мешает сейчас родить ребёнка?», первое — негде жить, второе — не на что жить, третье (материнским капиталом никак не исправишь) — не от кого рожать. Негде жить? Пожалуйста, вот вам практически миллион рублей, который вы можете вложить, кстати говоря, в сельскую ипотеку, а это буквально: возьмите денег, отдадите, как сможете. Это, конечно, решение жилищного вопроса», — прокомментировала эксперт.

Как ранее передавало ФАН, инвестор, основатель компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров оценил программу льготной ипотеки.

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