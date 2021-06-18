В Казани открылся Центр детской онкологии, гематологии и хирургии

Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев открыли в Казани Центр детской онкологии, гематологии и хирургии, созданный на базе Детской республиканской клинической больницы.

Центр будет принимать детей не только из Татарстана, но и со всего Приволжского федерального округа.

Медучреждение построено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его стоимость — 2,2 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей — федеральные средства, сообщил «Реальному времени» замминистра строительства Ильшат Гимаев.

Центр рассчитан на лечение 100 детей.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН прокомментировала причины возникновения онкологических заболеваний у человека.