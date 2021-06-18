В Казани открылся Центр детской онкологии, гематологии и хирургии
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Центр будет принимать детей не только из Татарстана, но и со всего Приволжского федерального округа.
Медучреждение построено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его стоимость — 2,2 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей — федеральные средства, сообщил «Реальному времени» замминистра строительства Ильшат Гимаев.
Центр рассчитан на лечение 100 детей.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН прокомментировала причины возникновения онкологических заболеваний у человека.