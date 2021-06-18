Пассажира сняли с рейса Владивосток — Москва из-за отказа надеть маску

Пассажира авиарейса Владивосток — Москва сняли с самолёта из-за отказа надеть медицинскую маску. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольгу Мироненко.

«Командир воздушного судна принял решение снять с борта самолёта Владивосток — Москва пассажира, который отказался надеть маску в салоне», — сказала Мироненко.

По её словам, транспортная полиция составила протокол об административном правонарушении по факту невыполнения лицом, находящимся на борту самолёта, законных распоряжений командира воздушного судна (ч. 6 ст. 11.17).

Нарушителю грозит штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей.

В мае полицейские во Владивостоке сняли с самолёта, готовившегося к вылету в Москву, двух дебоширов.