Пассажира сняли с рейса Владивосток — Москва из-за отказа надеть маску
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольгу Мироненко.
«Командир воздушного судна принял решение снять с борта самолёта Владивосток — Москва пассажира, который отказался надеть маску в салоне», — сказала Мироненко.
По её словам, транспортная полиция составила протокол об административном правонарушении по факту невыполнения лицом, находящимся на борту самолёта, законных распоряжений командира воздушного судна (ч. 6 ст. 11.17).
Нарушителю грозит штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей.
В мае полицейские во Владивостоке сняли с самолёта, готовившегося к вылету в Москву, двух дебоширов.