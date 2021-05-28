Во Владивостоке с рейса сняли двух дебоширов

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Полицейские во Владивостоке сняли с самолёта, готовящегося к вылету в Москву, двух пассажиров, которые на борту пили спиртное, один из них напал на правоохранителя. Об этом сообщили в региональном управлении на транспорте МВД России.
Во Владивостоке с рейса сняли двух дебоширов
  • Pixabay

«В дежурную часть... поступило сообщение о том, что на борту самолёта, готовящегося к вылету по маршруту «Москва — Владивосток» находятся пассажиры, распивающие алкогольную продукцию», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, где задержали и сопроводили в дежурную часть полиции 40 и 42-летнего жителей города Владивостока.

Установлено, что при посадке на борт, мужчины пронесли с собой алкогольную продукцию и стали её распивать.

«Во время доставления двух жителей приморья в дежурную часть, один из них нанёс удары полицейскому, находящемуся при исполнении служебных обязанностей», — добавили в МВД.

По данному факту проводится проверка, материалы будут переданы следователям для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». 

В апреле в аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе за день с разных авиарейсов сняли двоих нарушителей.

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