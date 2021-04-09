В ЯНАО за сутки сняли двоих нарушителей с разных авиарейсов

В аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе за день с разных авиарейсов сняли двоих нарушителей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по УрФО.

«Сотрудниками линейного пункта полиции в аэропорту города Нового Уренгоя к административной ответственности привлечены два пассажира авиатранспорта», — говорится в отчёте ведомства.

Нарушители привлечены к административной ответственности за курение на борту и хулиганство.

Как ранее сообщало ФАН, пассажир авиарейса Санкт-Петербург — Краснодар отказался надевать защитную маску и устроил потасовку.