В ЯНАО за сутки сняли двоих нарушителей с разных авиарейсов
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по УрФО.
«Сотрудниками линейного пункта полиции в аэропорту города Нового Уренгоя к административной ответственности привлечены два пассажира авиатранспорта», — говорится в отчёте ведомства.
Нарушители привлечены к административной ответственности за курение на борту и хулиганство.
Как ранее сообщало ФАН, пассажир авиарейса Санкт-Петербург — Краснодар отказался надевать защитную маску и устроил потасовку.