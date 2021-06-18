Юрист прокомментировал постановление главного санитарного врача столицы и указ мэра о вакцинации

Ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) заслуженный юрист России Виктор Блажеев заявил, что постановление главного санитарного врача столицы, руководителя управления Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой и указ мэра Москвы Сергея Собянина о вакцинации соответствуют всем нормативным правовым актам.

Об этом он сообщил в беседе с агентством городских новостей «Москва».

«Ситуация тяжёлая сложилась в городе, и поэтому главным государственным санитарным врачом Москвы было принято постановление от 15 июня 2021 года. Я считаю, что оно принято в пределах полномочий. В развитие этого постановления был принят указ мэра. С моей точки зрения, он также соответствует Трудовому кодексу, в котором есть ст. 76. Она допускает, что в случаях, предусмотренных законом, такие меры могут приниматься», — сказал Виктор Блажеев.

Он, в частности, отметил, что вакцинация по прежнему не является обязательной, однако не привившиеся сотрудники могут быть отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.