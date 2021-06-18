Агрегаторы такси работают над повышением числа привитых от COVID-19 водителей

Агрегаторы такси намерены принять меры для повышения числа вакцинированных водителей среди партнёров-перевозчиков в Москве и Подмосковье, говорится в совместном заявлении компаний «Яндекс Go», «Ситимобил» и Gett.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Мы понимаем и поддерживаем необходимость вакцинации не менее 60% водителей в Московском регионе. Сервисы по заказу такси принимают все возможные меры, повышающие уровень вакцинации от COVID-19 среди партнёров-перевозчиков. Мы на связи с городскими властями и прорабатываем механизмы, которые позволят нашим партнёрам-перевозчикам соблюдать эти требования», — говорится в тексте заявления.

Там также отмечается, что такси является социально значимым городским транспортом, который помогает в снижении распространения вируса.

«Важно сохранить доступность такси для населения», — уточняется в сообщении.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.