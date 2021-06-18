«Ростех» призвал сотрудников оборонных предприятий в Москве и Подмосковье пройти вакцинацию

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Госкорпорация «Ростех» обратилась к сотрудникам дочерних предприятий оборонно-промышленного комплекса в Московском регионе с призывом в кратчайшие сроки пройти вакцинацию в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и напряжённой эпидемиологической обстановкой.
«Ростех» призвал сотрудников оборонных предприятий в Москве и Подмосковье пройти вакцинацию
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, доля вакцинированных работников в коллективах должна вырасти с текущих 15 до 60%, говорится на официальном сайте «Ростеха».

«Предприятия «Ростеха» выполняют важнейшие государственные задачи в сфере гособоронзаказа, импортозамещения, поставок продукции для здравоохранения и других критически важных отраслей. Мы должны сделать всё, чтобы в условиях третьей волны пандемии обеспечить бесперебойность процессов, минимизировать риски для сотрудников, сохранить их жизни и здоровье», — заявил генеральный директор компании Сергей Чемезов.

По состоянию на 17 июня общая численность вакцинированных на предприятиях госкорпорации в Московском регионе превысила 16 тыс. человек.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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