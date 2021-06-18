С начала 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию более 20 соцобъектов

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В Москве построили и ввели в эксплуатацию с начала года соцобъекты общей площадью более 120 тыс. кв. метров.
С начала 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию более 20 соцобъектов
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Соответствующая информация размещена на сайте комплекса градостроительной политики и строительства российской столицы.

«Всего силами города и инвесторов возведено и введено 22 учреждения социальной инфраструктуры, включая восемь детских садов, три школы, три объекта здравоохранения, семь спортивных и один культурный», — рассказал Бочкарёв.

Он отметил, что внушительный вклад в развитие социнфраструктуры Москвы вносят инвесторы — 14 объектов были профинансированы за счёт внебюджетных средств.

Более 30 объектов ранее получили разрешения на строительство в Московской области за неделю.

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