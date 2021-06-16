Более 30 объектов получили разрешения на строительство в Подмосковье за неделю

Более 30 объектов получили разрешения на строительство в Московской области за неделю.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минжилполитики.

«Среди них 12 жилых и 26 нежилых зданий», — отмечается в материале. Например, в одинцовской деревне Ларюшино будет реконструирован неврологический корпус, в Электростали построят новое производственное здание, в Пушкине — спальный корпус дома отдыха.

Как отметила глава ведомства Инна Федотова, выданы разрешения на строительство 12 домов на 84 квартиры в истринской деревне Красный Посёлок.

Ранее НСН сообщала, что на территории Мнёвниковской поймы в Москве планируют построить спортивный кластер.