Более 30 объектов получили разрешения на строительство в Подмосковье за неделю

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Более 30 объектов получили разрешения на строительство в Московской области за неделю.
Более 30 объектов получили разрешения на строительство в Подмосковье за неделю
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минжилполитики.

«Среди них 12 жилых и 26 нежилых зданий», — отмечается в материале. Например, в одинцовской деревне Ларюшино будет реконструирован неврологический корпус, в Электростали построят новое производственное здание, в Пушкине — спальный корпус дома отдыха.

Как отметила глава ведомства Инна Федотова, выданы разрешения на строительство 12 домов на 84 квартиры в истринской деревне Красный Посёлок.

Ранее НСН сообщала, что на территории Мнёвниковской поймы в Москве планируют построить спортивный кластер.

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