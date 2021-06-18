В сельских школах Подмосковья создадут центры «Точка роста»

Образовательные центры «Точка роста» появятся во всех сельских школах Московской области, рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина. Их откроют в период до 2025 года.

Как сообщает телеканал «360», в настоящее время в регионе насчитывается 119 «Точек роста».

«В этом году, уже с 1 сентября, начнут функционировать ещё 123 «Точки роста» в более чем 40 городских округах», — рассказала Каклюгина.

В каждой «Точке роста» дети смогут научиться пользоваться передовыми технологиями: 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами.

Как отмечается, подобные развивающие центры в Московской области открывают по президентскому проекту «Образование».

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.