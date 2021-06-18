В Совфеде поддержали продление ограничений по коронавирусу в Москве

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT заявил, что поддерживает решение мэра Москвы Сергея Собянина продлить коронавирусные ограничения.
В Совфеде поддержали продление ограничений по коронавирусу в Москве
  • РИА Новости

«Поддерживаю, это правильно. Чем жёстче будет режим санитарно-эпидемиологического надзора за поведением людей и работой учреждений, тем быстрее мы справимся с этой проблемой», — сказал сенатор.

Он отметил, что работодатели «должны помочь городу и гражданам».

«Конечно, работодателям нужно очень сильно отработать в своих коллективах по поводу прививочной кампании. Требуется проявить твёрдость и умение разговаривать с людьми»,— добавил Рязанский.

Ранее Сергей Собянин продлил действующие ограничения по коронавирусу в столице до 29 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить