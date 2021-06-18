В Совфеде поддержали продление ограничений по коронавирусу в Москве

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT заявил, что поддерживает решение мэра Москвы Сергея Собянина продлить коронавирусные ограничения.

«Поддерживаю, это правильно. Чем жёстче будет режим санитарно-эпидемиологического надзора за поведением людей и работой учреждений, тем быстрее мы справимся с этой проблемой», — сказал сенатор.

Он отметил, что работодатели «должны помочь городу и гражданам».

«Конечно, работодателям нужно очень сильно отработать в своих коллективах по поводу прививочной кампании. Требуется проявить твёрдость и умение разговаривать с людьми»,— добавил Рязанский.

Ранее Сергей Собянин продлил действующие ограничения по коронавирусу в столице до 29 июня.